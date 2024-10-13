Galibiyetin ustası: Okan Buruk

Süper Lig'de arka arkaya 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Okan Buruk, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncu ve teknik adam olarak şampiyon olan isimler arasında yer alan Buruk, yakaladığı galibiyet yüzdesiyle de dikkat çekti. Galatasaray'la 108 maçta 81 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Okan Buruk, 2.36'lık puan ortalaması yakaladı.
102 PUANLA LİG REKORUNU KIRDI
50 yaşındaki çalıştırıcı, yakaladığı puan ortalamasıyla Galatasaray'da daha önce şampiyonluklar kazanan Fatih Terim, Mircea Lucescu, Hamza Hamzaoğlu gibi isimleri geçti. Fatih Terim, iki kez 2.06 ve 2.18'lik puan ortalamaları yakalamıştı. Lucescu, 2.01 ve Hamza Hamzaoğlu da 2.08'lik puan ortalaması tutturdu. Okan Buruk, özellikle geçen sezon gelen şampiyonlukta takımıyla 102 puan toplayarak lig tarihine geçti.
20 KUPA KAZANDI
Okan Buruk, Galatasaray'ın altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör toplam 20 kupa kazandı. Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayı 1991-2001 ve 2006-2008 yılları arasında 210 kez giydi. Tam 7 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı. Teknik direktör olarak da Galatasaray'da görev yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kaldırdı.
ANLAMLI HEDEF
Sarı-kırmızılı kulüple unutulmaz başarılara imza atan Okan Buruk'un önünde önemli bir hedef duruyor. Galatasaray'ı 25. şampiyonluğuna taşıyıp, 5. yıldızı kazanan teknik direktör olmak isteyen Buruk, aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğu yaşamayı amaçlıyor.
TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Teknık Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk elde etti. 2023-2024 sezonunu tam 102 puan toplayarak, 99 puan toplayan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyon bitiren sarı-kırmızılılar, 38 haftalık lig maratonu sonunda 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un takımı ligde 102 puanla puan rekoru kırdı.
AVRUPA BEKLENTİSİ
Teknık direktörlük kariyerinde Galatasaray ve Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluklar kazanan Okan Buruk, Avrupa'da çalışma hedefini taşıyor. Futbol oynadığı dönemde 2001-2004 arası İtalyan devi Inter'de forma giyen Buruk, İtalyanca ve İngilizce biliyor.
102 PUANLA LİG REKORUNU KIRDI
50 yaşındaki çalıştırıcı, yakaladığı puan ortalamasıyla Galatasaray'da daha önce şampiyonluklar kazanan Fatih Terim, Mircea Lucescu, Hamza Hamzaoğlu gibi isimleri geçti. Fatih Terim, iki kez 2.06 ve 2.18'lik puan ortalamaları yakalamıştı. Lucescu, 2.01 ve Hamza Hamzaoğlu da 2.08'lik puan ortalaması tutturdu. Okan Buruk, özellikle geçen sezon gelen şampiyonlukta takımıyla 102 puan toplayarak lig tarihine geçti.
20 KUPA KAZANDI
Okan Buruk, Galatasaray'ın altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör toplam 20 kupa kazandı. Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayı 1991-2001 ve 2006-2008 yılları arasında 210 kez giydi. Tam 7 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı. Teknik direktör olarak da Galatasaray'da görev yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kaldırdı.
ANLAMLI HEDEF
Sarı-kırmızılı kulüple unutulmaz başarılara imza atan Okan Buruk'un önünde önemli bir hedef duruyor. Galatasaray'ı 25. şampiyonluğuna taşıyıp, 5. yıldızı kazanan teknik direktör olmak isteyen Buruk, aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğu yaşamayı amaçlıyor.
TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Teknık Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk elde etti. 2023-2024 sezonunu tam 102 puan toplayarak, 99 puan toplayan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyon bitiren sarı-kırmızılılar, 38 haftalık lig maratonu sonunda 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un takımı ligde 102 puanla puan rekoru kırdı.
AVRUPA BEKLENTİSİ
Teknık direktörlük kariyerinde Galatasaray ve Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluklar kazanan Okan Buruk, Avrupa'da çalışma hedefini taşıyor. Futbol oynadığı dönemde 2001-2004 arası İtalyan devi Inter'de forma giyen Buruk, İtalyanca ve İngilizce biliyor.