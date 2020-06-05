Galatasaray'ın yeni scout projesi; Osman Bukari

açıklamasıyla gelecek sezonun transferleri için önemli ipuçları veren Fatih Terim'in sürpriz gözdelerinden biri ortaya çıktı; Osman Bukari! Transfer politikasında bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayı için girişimlere başladıGalatasaray'ın bir süredir gündeminde olan sağ kanat oyuncusu Osman Bukari için teklifini hazırladığı vebildirildi.Slovak futbolunun en değerli oyuncuları arasında gösterilen futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği veSarı kırmızılıların rakibi olarak ise Celta Vigo, Slavia Prag ve Nimes gösterildi.Bu sezon Trencin formasıylaBukari ayrıca Gana'nın genç milli takımlarında da forma giyiyor.