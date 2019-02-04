Avrupa'da ilk ikiye girdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar hisseleri cuma akşamı yüzde 1.34 yükselerek 1.51 liradan kapandı.Kısa ve orta vadeli trendleri yukarı görünen hisselerin, Galatasaray'ın puan kaybından sonra bugün nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.Galatasaray'ın transferin son günlerinde 3 flaş transfer yapması hisselerinin uçmasını sağladı.Şampiyonluk beklentilerini yükselten sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında yatırımcılarına borsada en fazla kazandıran kulüpler arasına girmeyi başardı. Juventus, Avrupa'da yüzde 32 ile en fazla kazandıran kulüp olurken yüzde 23 ile onu Galatasaray izledi.Borussia Dortmund da yatırımcılarına 1 ay içerisinde yüzde 12 kazandırdığı kaydedildi.