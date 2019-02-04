  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'ten Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"
  •  
    Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi!..
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri

Galatasaray'dan Avrupa çapında 'kazanç'

Juventus, Avrupa'da yüzde 32 ile en fazla kazandıran kulüp olurken yüzde 23 ile onu Galatasaray izledi.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'dan Avrupa çapında 'kazanç'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 08:36
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar hisseleri cuma akşamı yüzde 1.34 yükselerek 1.51 liradan kapandı.

Kısa ve orta vadeli trendleri yukarı görünen hisselerin, Galatasaray'ın puan kaybından sonra bugün nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Avrupa'da ilk ikiye girdi

Galatasaray'ın transferin son günlerinde 3 flaş transfer yapması hisselerinin uçmasını sağladı.

Şampiyonluk beklentilerini yükselten sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında yatırımcılarına borsada en fazla kazandıran kulüpler arasına girmeyi başardı. Juventus, Avrupa'da yüzde 32 ile en fazla kazandıran kulüp olurken yüzde 23 ile onu Galatasaray izledi.

Borussia Dortmund da yatırımcılarına 1 ay içerisinde yüzde 12 kazandırdığı kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için