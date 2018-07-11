Galatasaray'da transfer için zorunlu değişiklik

İLGİLİ VİDEO

anlaşması nedeniyle sarı-kırmızılıların eli kolu bağlı. Bonservis vermeden takviye yapmak zorunda kalan sarı-kırmızılılarda listedeki oyuncuların performansları ise yönetimin moralini bozdu.Takibe alınan isimlerin Dünya Kupası'ndaki performansları sonrasında bonservisleri ve yıllık ücretleri artarken bir diğer sıkıntı ise takımda kimseye teklif gelmemesi.Şampiyonluk sonrasında özellikle gol kralı Gomis, Rodrigues, Feghouli gibi isimlere teklif bekleyen hatta Dünya Kupası'nda iyi oynayıp teklif alması planlanan Belhanda için kimse kapıyı bile çalmadı. Bu durum planları da bozarken yöneticiler, "Kimi istediysek parladı, kimi satmak istediysek patladı. Planlarımız değişti" diyerek de durumu özetledi.