Galatasaray'da Seri kararı değişti

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'da yeniden kiralanması kararı alınan Jean Michael Seri konusu gözden geçirilecek.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun 6 numara pozisyonunda özellikle savunmada zayıf kaldığı ligin son karşılaşması olan Antalyaspor maçında bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle Cim-Bom'da Fildişi Sahilli oyuncudan vazgeçilmesi fikri ön plana çıktı.



Seri'nin yıllık 2.8 milyon euroluk ücreti ile beraber, 1.5 milyon euroluk kiralık ücreti de, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilgili kararını gözden geçirmesinde etkili oldu. Defansif zaafları nedeniyle Seri'nin riskli bir tercih olduğu noktasında birleşen Galatasaray, bu nedenle daha genç, mücadeleci ve maliyeti uygun isimler için çalışma başlatma kararı aldı.



MALİYETİ DE YÜKSEK



Galatasaray'a bonuslar ve primler hariç 1 yıllık maliyeti 4.3 milyon euro olan Seri ile devam etme fikrini askıya alan Cim-Bom, Teknik Direktör Fatih Terim'in scout ekibine talimat vererek aynı pozisyon için alternatif isimlerin belirlenmesini istedi. Seri'nin ise kalmak istediğini ilettiği bildirildi.



Galatasaray'da bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Seri, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısında tartışılan ama daha sonra toparlayan Seri'yi Terim pas kalitesi ve oyun zekası nedeniyle tercih ediyordu



