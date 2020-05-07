Galatasaray'da sağ bek operasyonu; Sangare hazır

Galatasaray sağ bek için rotasını Antalyasporlu oyuncuya çevirdi. Mariano, Şener ve Linnes'in biletini kesen sarı-kırmızılılar, Olympiakoslu Elabdellaoui ile parada anlaşamadı ve B planı olarak belirlediği Nazım Sangare'de karar kıldı.

Haber; Sabah
Galatasaray'da sağ bek operasyonu; Sangare hazır
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07 Mayıs 2020 08:23
Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle sağ bek mevkiinde büyük bir değişim yaşanacak. Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano (32 maç, 0 gol, 5 asist) ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bekleneni veremeyen Şener Özbayraklı ile Martin Linnes'i de kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yeni sağ bek için ilk hamlesini Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'ya yapmıştı.

Ancak 1.5 milyon Euro yıllık ücrette ısrar eden Norveçli sağ bek oyuncusu sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

GELMEYE HAZIR

Elabdellaoui'dan olumsuz cevap alan Galatasaray B planı olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangaré'ye yöneldi. 25 yaşındaki milli oyuncu, kulübü ile anlaşmaları halinde pazarlık yapmadan sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır.

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