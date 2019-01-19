İDMANA KATILMADI

KUPAYI GETİRDİ

EDER KİMDİR?

Galatasaray'da ana gündem forvet... Gomis'in satılması, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci yarıya golcüsüz girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı ekip, temaslarını hızlandırdı.Gündeme giren son isim ise Lokomotiv Moskova'da forma giyen 'Eder' diye anılan Lopes. Yönetimin, menajerler tarafından kulübe önerilen oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcu için Rus ekiyle görüşmelere başladığı bildirildi.Lille'den Rusya'ya transfer olan Eder'in kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için Lokomotiv'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi. 3 gündür görüşmelerin sürdüğü belirtilirken daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Öte yandan Eder'in takımı ile son idmanına çıkmaması da transfer söylentilerini artırmış durumda.Lille'den Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Eder, Avrupa Şampiyonası final maçında Fransa'ya attığı golle Portekiz'e kupayı getiren isim olmuştu.Kısa adı 'Eder' olan Gine doğumlu Ederzito Antonio Macedo Lopes 1.88 boyu ile rakip stoperlere meydan okuyan bir isim. 22 Ağustos 2017 tarihinde Lokomotiv Moskova'ya önce kiralık gitti. Ardından da 500 bin euro'ya bonservisi alındı. EURO 2016'da Portekiz formasıyla parlayan Eder, son olarak Swansea City'den Lille kulübüne 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.