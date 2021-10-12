Galatasaray yeni stat isim sponsorunu açıkladı

Galatasaray, stat isim hakkı için NEF ile 5 sezonu opsiyonlu olarak 5+5 toplam 10 sezon için 725 milyon TL + KDV'ye anlaştığını açıkladı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.



İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."



