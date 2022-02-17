Galatasaray, yeni sportif direktörünü buldu!

Danışmanlık görevine Luis Campos'u getiren Galatasaray, yeni sportif direktörünü de buldu.



Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.



Başkan Burak Elmas, danışman Luis Campos'la da görüşerek Pasquale Sensibile'i göreve getirme kararı aldı. İstanbul'a gelen sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, kısa süre içerisinde görevine resmen başlayacak.



Son olarak Roma'da çalışan Sensibile, 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.



İtalyan futbol adamı Galatasaray'dan 400 bin euro yıllık ücret alacak.





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