RAKİP TARİH SEYİRCİ ORTALAMA Beşiktaş 05.11.2022 50.280 %95.83 Trabzonspor 05.02.2023 48.715 %92.85 Antalyaspor 21.01.2023 47.063 %89.70 Konyaspor 16.09.2022 47.055 %89.68 Kasımpaşa 11.03.2023 45.958 %87.59 Giresunspor 13.08.2022 45.526 %86.77 Alanyaspor 23.10.2022 44.700 %85.19 Gaziantep FK 05.09.2022 44.100 %84.05 Ümraniyespor 01.02.2023 43.896 %83.66 Hatayspor 13.01.2023 43.241 %82.41 Ankaragücü 04.01.2023 42.223 %80.47 İstanbulspor 25.12.2022 41.021 %78.18

Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda.Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.Galatasaray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.