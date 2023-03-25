Galatasaray, tribünde de zirvede!

Galatasaray, bu sezon 12 iç saha maçında en yüksek taraftar sayısı ve ortalamasına ulaştı. Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirciyle listenin zirvesinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, tribünde de zirvede!
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25 Mart 2023 11:11
Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda.

Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.

RAKİP TARİH SEYİRCİ ORTALAMA
Beşiktaş 05.11.2022 50.280 %95.83
Trabzonspor 05.02.2023 48.715 %92.85
Antalyaspor 21.01.2023 47.063 %89.70
Konyaspor 16.09.2022 47.055 %89.68
Kasımpaşa 11.03.2023 45.958 %87.59
Giresunspor 13.08.2022 45.526 %86.77
Alanyaspor 23.10.2022 44.700 %85.19
Gaziantep FK 05.09.2022 44.100 %84.05
Ümraniyespor 01.02.2023 43.896 %83.66
Hatayspor 13.01.2023 43.241 %82.41
Ankaragücü 04.01.2023 42.223 %80.47
İstanbulspor 25.12.2022 41.021 %78.18
 

Galatasaray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti. 

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