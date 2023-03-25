Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda.
Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.
Galatasaray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.
Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.
|RAKİP
|TARİH
|SEYİRCİ
|ORTALAMA
|Beşiktaş
|05.11.2022
|50.280
|%95.83
|Trabzonspor
|05.02.2023
|48.715
|%92.85
|Antalyaspor
|21.01.2023
|47.063
|%89.70
|Konyaspor
|16.09.2022
|47.055
|%89.68
|Kasımpaşa
|11.03.2023
|45.958
|%87.59
|Giresunspor
|13.08.2022
|45.526
|%86.77
|Alanyaspor
|23.10.2022
|44.700
|%85.19
|Gaziantep FK
|05.09.2022
|44.100
|%84.05
|Ümraniyespor
|01.02.2023
|43.896
|%83.66
|Hatayspor
|13.01.2023
|43.241
|%82.41
|Ankaragücü
|04.01.2023
|42.223
|%80.47
|İstanbulspor
|25.12.2022
|41.021
|%78.18
Galatasaray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.