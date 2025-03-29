Galatasaray taraftarı takımı yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı takımı yalnız bırakmadı
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29 Mart 2025 20:45
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Dolmabahçe'de takımlarını destekledi.

Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi.

Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.

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