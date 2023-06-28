Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.
Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.
NEF'E TEŞEKKÜR EDİLDİ!
Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklayan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.
"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.
NEF'E TEŞEKKÜR EDİLDİ!
Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklayan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.
"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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