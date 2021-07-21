Galatasaray, sol bek için Kurzawa'yı bekliyor

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, sol bek transferi için Kurzawa, Van Aanholt, Alex Moreno ve Alioski ile temasa geçmişti. Bu oyuncularla belirli konularda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk tercihi ise Paris Saint Germain forması giyen Kurzawa...Galatasaray Yönetimi, transfer için PSG ile büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetim, Kurzawa ile ilgili pürüzleri gidermek için yoğun bir mesai harcıyor.Cimbom'un ısrarla istediği Fransız sol bek ile Inter de yakından ilgileniyor. Kurzawa transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ise Galatasaray'da rota bu kez Hollandalı Van Aanholt ve Makedon sol bek Alioski'ye dönecek. Sarı-Kırmızılar, sol bek transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Terim yönetimden müjde bekliyor.Fransız yıldız Layvin Kurzawa, geçen sezon PSG formasıyla 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti. Son 6 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sol bek, 2015'te 25 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun değeri 12 milyon Euro.