Galatasaray, Seri için Fulham ile masada

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Ocak ayında Nijeryalı futbolcuyu gönderme hesabı yapan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile doldurmayı planladı.

Orta sahanın ortası için transfer yapmak isteyen Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan isim için defter açıldıSky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başladı. Fulham'ın Seri için ocak ayında gelecek teklifleri dinleyeceği ve ayrılığına izin vereceği bildirildi.2022 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi olan Seri, kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş ve kadro dışı kalarak lig maçlarına çıkamamıştı. Seri sadece Lig Kupası maçlarında 1'i ilk 11'de olmak üzere 2 kez Fulham formasını giydi ve oynadığı 119 dakikada gol veya asist üretemedi.29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray kariyerinde ise 27 lig maçı, 3 Türkiye Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçında forma giymiş, toplamda 2906 dakika sahada kalarak 2 gol 4 asist kaydetmişti.