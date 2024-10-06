Galatasaray, savunması sahada zorlanıyor!

Galatasaray'ın 12 maçın 11'inde gol yiyen defans hattı dikkat çekici... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en değerli savunma hattına sahip; bu oyunculara harcanan para da yüksek: 37,5 milyon euro..

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, savunması sahada zorlanıyor!
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06 Ekim 2024 12:07
Galatasaray savunması, kağıt üzerinde süper, sahada sıkıntılı...

Oynadıkları 12 maçın 11'inde kalesinde gol gören sarı-kırmızılıların defans oyuncuları Transfermarkt verilerine göre toplam 62,3 milyon Euro'luk futbolcu değerine sahip. Bu rakam, Süper Lig'in en yüksek değeri.

Galatasaray'ın savunma hattı, aynı zamanda maliyetlisi. Sadece bu sezon başında iki savunma beki Jelert ve Jakobs için 9'ar milyon Euro'luk maliyete girildi.

Sanchez geçen sezon 9,5 milyon Euro'ya geldi. Nelsson 2021'de 7 milyon Euro'ya ve Abdülkerim Bardakcı 2022 yazında 2,8 milyon Euro'ya transfer edilmişti; yani toplamda 37,5 milyon euro...

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