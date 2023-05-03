Galatasaray şampiyonluk için seferberlik ilan etti

Sarı kırmızılılarda 3 puanlık avantajın korunması için kollar sıvandı. Dün önce Özbek şampiyonluğa olan inancını yineledi. Ardından Buruk "Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın" paylaşımı yaptı. Sonra ise bugünkü idmanın taraftara açıldığı duyuruldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray şampiyonluk için seferberlik ilan etti
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03 Mayıs 2023 08:11
Süper Lig'de önce Fatih Karagümrük ile berabere kalan ardından derbide Beşiktaş'a mağlup olan lider Galatasaray'da sezonun kalan bölümünde 3 puanlık avantajını korumak için kollar sıvandı.

BAŞKAN GÜVEN VERDİ

Şampiyonluk için adeta seferberlik ilan edilen Galatasaray'da dün önce başkan Dursun Özbek sabah katıldığı bir etkinlikte çok iyi bir takıma ve teknik ekibe sahip olduklarının altını çizerek şampiyonluk konusunda en ufak endişelerinin olmadığını vurguladı.

HEDEF 23. ŞAMPİYONLUK

Daha sonra sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk sosyal medya hesabından tribünden bir pankart fotoğrafı ile birlikte "Galatasaraylıyım de göğsünü gere gere... Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın. #hedef23" paylaşımında bulundu.

TAKIMA TARAFTAR MORALİ

Ardından ise Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı futbolculara moral olması için bugün saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın taraftara açık yapılmasına karar verildi. 

 
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