Galatasaray: 'Sadece hedefimize odaklanalım!'

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arka arkaya açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... 🙃
🎧 Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım! 🏆 pic.twitter.com/HgBKffCxqQ
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2023
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