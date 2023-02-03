Galatasaray: 'Sadece hedefimize odaklanalım!'

Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... 🙃



🎧 Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım! 🏆 pic.twitter.com/HgBKffCxqQ



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2023

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arka arkaya açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılıların paylaşımında,ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.