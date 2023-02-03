Galatasaray: "Sadece hedefimize odaklanalım!"

Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Sadece hedefimize odaklanalım!'
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03 Şubat 2023 21:51
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arka arkaya açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, ayrıca bu paylaşımında kulaklık ve kupa emojileri de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

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