Galatasaray, Ribeiro için Lille'i ikna edemedi

Galatasaray, Lille stoperi Alexsandro Ribeiro için Fransız kulübünü ikna edemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Ribeiro için Lille'i ikna edemedi
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09 Eylül 2024 13:49
Galatasaray'da stoper adayları arasında yer alan Alexsandro Riberio için girişimleri devam ediyor. Lille ile temasta olan Galatasaray, şu ana kadar Fransız ekibini ikna edemedi.

Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki sol stoperi son ana kadar kovalayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek başarılı oyuncu, elemelerde Fenerbahçe karşısındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Alexsandro Ribeiro, Fransız ekibinde 72 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



 
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