26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Galatasaray rekora doğru yürüyor

Süper Lig'de sezona 6'da 6 ile başlayan Galatasaray, Alanyaspor'u da yenerse tarihinin en iyi başlangıcını yapacak; aynı zamanda 17 maçlık galibiyet rekorunu egale etmeye bir adım daha yaklaşacak.

Haber: Sporx.com
Okan Buruk yönetiminde son yılların en dominant performanslarından birini sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de rakip tanımıyor.
 
Kırılmadık rekor bırakmayan sarı-kırmızılılar, bu sezona da fırtına gibi başladı.
 
Ligde oynadığı ilk 6 maçı da kazanan Galatasaray, bugün Alanyaspor'u da mağlup ederse kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Daha önce sezona hiç 7'de 7 yaparak başlamayan Cimbom, Alanya galibiyetiyle bu alanda da yeni bir sayfa açacak.
 
HEDEF: KENDİ REKORUNU EGALE ETMEK
 
Süper Lig'de üst üste 17 maç kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip olan Galatasaray, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamaya çok yakın.
 
Mevcut seriyi 14 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, önlerinde bulunan Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanması durumunda 17 galibiyetlik rekorunu egale edecek. Ardından Göztepe maçından da galibiyet çıkarsa rekor, Galatasaray tarafından yeniden yazılmış olacak.
 
Avrupa'da Liverpool maçı öncesinde moral kaybı yaşamak istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri, hem tarihi bir sezon başlangıcı hem de rekor seriyi sürdürmek adına Alanya karşısında galibiyet hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
