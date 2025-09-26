Galatasaray rekora doğru yürüyor

Okan Buruk yönetiminde son yılların en dominant performanslarından birini sergileyen Galatasaray , Süper Lig'de rakip tanımıyor.

Kırılmadık rekor bırakmayan sarı-kırmızılılar, bu sezona da fırtına gibi başladı.

Ligde oynadığı ilk 6 maçı da kazanan Galatasaray, bugün Alanyaspor'u da mağlup ederse kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak. Daha önce sezona hiç 7'de 7 yaparak başlamayan Cimbom, Alanya galibiyetiyle bu alanda da yeni bir sayfa açacak.

HEDEF: KENDİ REKORUNU EGALE ETMEK

Süper Lig'de üst üste 17 maç kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip olan Galatasaray, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamaya çok yakın.

Mevcut seriyi 14 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, önlerinde bulunan Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanması durumunda 17 galibiyetlik rekorunu egale edecek. Ardından Göztepe maçından da galibiyet çıkarsa rekor, Galatasaray tarafından yeniden yazılmış olacak.

Avrupa'da Liverpool maçı öncesinde moral kaybı yaşamak istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri, hem tarihi bir sezon başlangıcı hem de rekor seriyi sürdürmek adına Alanya karşısında galibiyet hedefliyor.