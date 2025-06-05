05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
14:10
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Galatasaray, Nelsson'a kulüp arıyor!

Galatasaray, Victor Nelsson için yeni kulüp arayışlarına başladı.

calendar 05 Haziran 2025 09:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Nelsson'a kulüp arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'dan devre arasında kiralık gittiği Roma'da sadece 5 maçta 196 dakika şans bulabilen Victor Nelsson, satın alma opsiyonu kullanılmayacağı için Galatasaray'a geri dönecek.

Galatasaray'da teknik Okan Buruk, Danimarkalı stoperi yeni sezon kadrosunda da düşünmüyor. Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım arıyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.