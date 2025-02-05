Galatasaray mutlu sona çok yakın: Carlos Cuesta

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray mutlu sona çok yakın: Carlos Cuesta
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05 Şubat 2025 17:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti.

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Habere göre; Galatasaray oyuncuyla olan görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuyla yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelen Galatasaray, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

 
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