Galatasaray mutlu sona çok yakın: Carlos Cuesta

Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.