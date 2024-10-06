Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.
Sarı kırmızılı takımın golünü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 11 maçta 4. golünü attı. Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Gabriel Sara, bu sezon 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor maçının ardından ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.
OSIMHEN YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi.
Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.
KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ
Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.
Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Galatasaray ilk dakikalarda iç saha avantajını kullanmak istese de bunu başaramadı. Konuk ekip Alanyaspor, ilk 15 dakika sarı kırmızılı takımı kalesine yaklaştırmadı.
Galatasaray'ın ilk atağı 17. dakikada geldi. Gabriel Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper, yakın direğe iyi vurdu ancak kaleci Ertığrul Taşkıran gole izin vermedi.
Sarı kırmızılı takım, Yunus Akgün ve Barış Alper'le rakip kaleyi zorlasa da golü 28. dakikada buldu.
YUNUS AKGÜN YİNE SAHNEDE!
RFS maçında rakip fileleri havalandıran Yunus Akgün, Alanyaspor'u da boş geçmedi. Başarılı hücumcu, Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topu çok iyi kontrol etti ve karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BARIŞ ALPER'İN SERT VURUŞU DIŞARDA!
Tek paslarla rakip ceza sahasına giren Galatasaray'da Barış Alper, Icardi'den topu aldı ve rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü. Yakın köşeden Barış'ın yaptığı bu vuruş az farkla dışarı gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.
KAAN AYHAN UZAKLARDAN DENEDİ!
Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Yunus Akgün'ün yay üzerinden vuruşu barajdan döndü. Dönen topa Kaan Ayhan gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çeldi.
Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 58. dakikasında bir pozisyon daha buldu. Yunus'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sara, sert vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
ALANYASPOR ETKİLİ GELDİ!
Alanyaspor beraberlik golü için yüklendi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Janvier ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top savunmadan döndü. Dönen topu Rony Lopes tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Galatasaray 74. dakikada Sallai ile gole yaklaştı. Abdülkerim'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde Roland Sallai dokunmak istedi ama kaleci son anda topu kontrol etti.
BARIŞ ALPER NET KAÇIRDI!
Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Gabriel Sara'nın kale önünde ortasını çok iyi takip eden Barış, düzgün bir kafa vuruşu yapsa da top yandan dışarı gitti.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, karşılaşmanın 89. dakikasında penaltı bekledi. Ronald Sallai'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Mehmet Türkmen, bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.
24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sara, şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada Lopes'in ceza sahası dışı sol çaprazındaki vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul, bu vuruşta gole izin vermedi.
84. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 90+5 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 81 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 65 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Icardi (Dk. 81 Batshuayi)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto (Dk. 90 Juan), Efecan Karaca (Dk. 57 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Lopes), Cordova (Dk. 64 Serdar Dursun)
Gol: Dk. 28 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Balkovec, Dk. 30 Richard, Dk. 66 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Kaan Ayhan, Dk. 90+2 Muslera (Galatasaray)
Sarı kırmızılı takımın golünü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 11 maçta 4. golünü attı. Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Gabriel Sara, bu sezon 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamamıştı. Rizespor maçının ardından ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.
OSIMHEN YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi.
Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.
KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ
Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.
Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Galatasaray ilk dakikalarda iç saha avantajını kullanmak istese de bunu başaramadı. Konuk ekip Alanyaspor, ilk 15 dakika sarı kırmızılı takımı kalesine yaklaştırmadı.
Galatasaray'ın ilk atağı 17. dakikada geldi. Gabriel Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper, yakın direğe iyi vurdu ancak kaleci Ertığrul Taşkıran gole izin vermedi.
Sarı kırmızılı takım, Yunus Akgün ve Barış Alper'le rakip kaleyi zorlasa da golü 28. dakikada buldu.
YUNUS AKGÜN YİNE SAHNEDE!
RFS maçında rakip fileleri havalandıran Yunus Akgün, Alanyaspor'u da boş geçmedi. Başarılı hücumcu, Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topu çok iyi kontrol etti ve karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BARIŞ ALPER'İN SERT VURUŞU DIŞARDA!
Tek paslarla rakip ceza sahasına giren Galatasaray'da Barış Alper, Icardi'den topu aldı ve rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü. Yakın köşeden Barış'ın yaptığı bu vuruş az farkla dışarı gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.
KAAN AYHAN UZAKLARDAN DENEDİ!
Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Yunus Akgün'ün yay üzerinden vuruşu barajdan döndü. Dönen topa Kaan Ayhan gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul topu son anda kornere çeldi.
Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 58. dakikasında bir pozisyon daha buldu. Yunus'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sara, sert vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
ALANYASPOR ETKİLİ GELDİ!
Alanyaspor beraberlik golü için yüklendi. Karşılaşmanın 65. dakikasında Janvier ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top savunmadan döndü. Dönen topu Rony Lopes tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Galatasaray 74. dakikada Sallai ile gole yaklaştı. Abdülkerim'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde Roland Sallai dokunmak istedi ama kaleci son anda topu kontrol etti.
BARIŞ ALPER NET KAÇIRDI!
Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Gabriel Sara'nın kale önünde ortasını çok iyi takip eden Barış, düzgün bir kafa vuruşu yapsa da top yandan dışarı gitti.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ!
Galatasaray, karşılaşmanın 89. dakikasında penaltı bekledi. Ronald Sallai'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Mehmet Türkmen, bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.
24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sara, şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada Lopes'in ceza sahası dışı sol çaprazındaki vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul, bu vuruşta gole izin vermedi.
84. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 90+5 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 81 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 65 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Icardi (Dk. 81 Batshuayi)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto (Dk. 90 Juan), Efecan Karaca (Dk. 57 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Lopes), Cordova (Dk. 64 Serdar Dursun)
Gol: Dk. 28 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Balkovec, Dk. 30 Richard, Dk. 66 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Kaan Ayhan, Dk. 90+2 Muslera (Galatasaray)