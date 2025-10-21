21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-179'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-081'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-080'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-282'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-678'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-379'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-482'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-089'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-390'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-180'

Galatasaray MCT Technic'ten Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini 89-83 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

calendar 21 Ekim 2025 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 89-83 kazandı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başladı. Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar

Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

1. Periyot: 24-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-64

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
