Galatasaray, Mauro Icardi'yi resmiyete kavuşturuyor

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferinde resmi sözleşme imzalamaya çok yakın.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mauro Icardi'yi resmiyete kavuşturuyor
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23 Temmuz 2023 22:38
Son güncelleme 23 Temmuz 2023 22:39
Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
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