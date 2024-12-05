Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da tehlike

Trabzonspor, Süper Lig'de 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray maçı öncesinde Simon Banza ve Uğurcan Çakır kart sınırında bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da tehlike
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05 Aralık 2024 12:46
Son güncelleme 05 Aralık 2024 15:02
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Trazbon'da hedef mutlak galibiyet

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak hem kötü gidişatını durdurmak hem de Galatasaray deplasmanına moralli çıkmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da 5 eksik sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray maçı öncesi Banza ve Uğurcan sınırda

Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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