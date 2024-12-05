Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da tehlike

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Trazbon'da hedef mutlak galibiyet
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak hem kötü gidişatını durdurmak hem de Galatasaray deplasmanına moralli çıkmak istiyor.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da 5 eksik sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek
Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray maçı öncesi Banza ve Uğurcan sınırda
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Trazbon'da hedef mutlak galibiyet
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak hem kötü gidişatını durdurmak hem de Galatasaray deplasmanına moralli çıkmak istiyor.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da 5 eksik sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek
Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray maçı öncesi Banza ve Uğurcan sınırda
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.