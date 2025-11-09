Galatasaray ligde 19 maç sonra mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Bu yenilgiyle birlikte Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet alırken Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 9 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en uzun deplasman serisini tekrarlama fırsatını kaçırdı.
