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Galatasaray - Lazio: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya gelecek.

calendar 02 Ağustos 2025 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Lazio: Muhtemel 11'ler
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak yayımlanacak.

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Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11

Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.



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