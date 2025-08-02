Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak yayımlanacak.
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Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11
Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.