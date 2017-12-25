Galatasaray kupada Bucaspor'u ağırlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.