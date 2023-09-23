Galatasaray kırmızı kart bekledi

Galatasaray, Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 18. dakikasında Berkay Özcan için kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray kırmızı kart bekledi
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23 Eylül 2023 20:29
Galatasaray, Rams Başakşehir maçının 18. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Orta alandaki ikili mücadele sırasında Berkay Özcan, Lucas Torreira'ya faul yaptı. Hakem Kadir Sağlam, düdüğünü çalarak Berkay'a sarı kartını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Okan Buruk da dördüncü hakemin yanına giderek kırmızı kart beklediğini işaret etti.

Kadir Sağlam, bir süre VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesini beklediğini işaret etti. Mustafa öğretmenoğlu'ndan aksi yönde bir uyarı gelmeyince Kadir Sağlam sarı kartında kaldı.

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