Galatasaray istedi, Fiorentina teklif yükseltti

Galatasaray ile adı geçen Adil Aouchiche'ye Fiorentina'dan ilk 11 garantisi verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray istedi, Fiorentina teklif yükseltti
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17 Mayıs 2020 15:10
Fiorentina, bir dönem adı Galatasaray ile anılan Paris Saint-Germain'in 17 yaşındaki yeteneği Adil Aouchiche'yi transfer etmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Adil Aouchiche, son olarak Fiorentina'nın da ilgisini çekti. Fiorentinalı yetkililerin, 17 yaşındaki Fransız ile yakından ilgilenmeye başladı belirtildi.

Fiorentina'nın Adil'e ilk 11'de oynama ve sürekli forma şansı garantisi verdiği de belirtildi.

Cezayir asıllı Fransız ofansif orta saha oyuncusu Adil Aouchiche, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon profesyonel oldu. 3 kez a takımla maça çıkan Adil, 1 gol atmayı başardı.

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