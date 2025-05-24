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Galatasaray'ın zafer yolculuğu: Gündüz'den Buruk'a!

Galatasaray, 5. yıldızla taçlanan şampiyonluk yolculuğunda yerli teknik adamlarla tarih yazdı; Okan Buruk geleneği sürdüren son isim oldu.

calendar 24 Mayıs 2025 11:45
Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın zafer yolculuğu: Gündüz'den Buruk'a!
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Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğu ve beşinci yıldızı Yenikapı'da düzenleyeceği tarihi bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor.

Ligin bitimine 2 hafta kala ipi en önde göğüsleyen Cimbom, yerli hocayla şampiyonluk geleneğini de sürdürdü.

Galatasaray, sembolleşen isimleriyle 15. şampiyonluğunu kazandı. Futbolcuyken, Sarı-Kırmızılı formayı terleten Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu ve Okan Buruk, kulüplerini zirveye çıkardı.

'BABA GÜNDÜZ' ZAFERİN İLK ATEŞİNİ YAKTI

Galatasaray'ın ilk Türk teknik direktörü olan Gündüz Kılıç, futbolculuk döneminde forvet olarak oynadı. 'Baba Gündüz' lakaplı Kılıç, 1952 yılında takımın başına geçti. 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında Galatasaray'ı 2 kez şampiyon yapan Kılıç, zafer meşalesini yakan isim oldu. 

BÜYÜK MUSTAFA'DAN BÜYÜK ZAFER

Türk futbolunun 'Büyük Mustafa' ünvanı verdiği Mustafa Denizli, 1983'te kulübün içerisine girdi. Bir sezon Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Denizli, 1986-87 sezonunda Jupp Derwall'le beraber 14 senelik hasreti sonlandırmıştı. Denizli, 1987-88 sezonunda ise teknik direktör olarak Cimbom'u şampiyonluğa taşıdı.

FATİH TERİM: BİR DÖNEMİN MİMARI

Sarı-Kırmızılıların belki de yaşayan en büyük efsanesi olan Fatih Terim, 1974'te girdiği Florya'da, tarihi başarılar kazandı. Futbolculuk döneminde şampiyonluk yüzü görmeyen Terim, bunun acısını teknik direktör olarak çıkardı. 1996'da teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Terim, 1996-00, 2011-13 ve 2017-19 sezonlarında tam 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getiren İmparator lakaplı Fatih Terim'in yıldız kazanılan sezonlarda şampiyonluk yaşamaması ise kaderin ona cilvesiydi.

HAMZA HAMZAOĞLU: DÖRDÜNCÜ YILDIZIN KOMUTANI

Sarı-Kırmızılı formayı 4 sezon terleten Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonu devam ederken Prandelli'nin yerine göreve geldi. Hamzaoğlu, 4. yıldız şampiyonluğunda takımın başındaydı. Hamzaoğlu ayrıca o sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanarak üçleme yapmıştı.

OKAN BURUK'TAN TARİHİ SERİ

Galatasaray 2021-22 sezonu 13. bitirdikten sonra göreve kendi evladı Okan Buruk'u getirdi. 10 yıl futbolcu olarak top koşturduğu kulübünde 7 şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupa kazanan Buruk, tarihi başarılarını teknik direktör olarak da devam ediyor. Buruk, 2022-23, 2023-24 ve 2024-2025'te üç sezon üst üste takımını zirveye çıkardı. (Karar)




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