Galatasaray'ın yeni transferi; Barış Alper Yılmaz

Sezon başında yerli bir forvet almak isteyen fakat bu transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, bu sorunu takım içinden çözdü.
Buruk'un artık Barış Alper Yılmaz'ı sıklıkla forvette kullanması bekleniyor.
İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atan Barış Alper, eline geçen fırsatı başarıyla değerlendirmişti. Yetenekli oyuncu, artık forma yarışında olacak.
Buruk'un artık Barış Alper Yılmaz'ı sıklıkla forvette kullanması bekleniyor.
İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atan Barış Alper, eline geçen fırsatı başarıyla değerlendirmişti. Yetenekli oyuncu, artık forma yarışında olacak.