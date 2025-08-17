Galatasaray'ın yeni simgesi Icardi!

"SEN BENİM SIĞINAĞIM OLDUN"

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Sarı- Kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla taraftarların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.88 maçta tam 62 kez rakip ağları havalandıran Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancıları arasında önemli bir konuma yükseldi. Efsane oyuncu Gheorghe Hagi'nin 192 maçta attığı 72 gole en yakın isim şu an Icardi.Ayrıca, yıldız forvet bu performansıyla Milan Baros (116 maçta 61 gol), Bafetimbi Gomis (86 maçta 51 gol) ve Wesley Sneijder'i (175 maçta 45 gol) geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Icardi, Sarı-Kırmızılı camianın yeni golcü simgesi konumunda bulunuyor.Yeşil sahalara Karagümrük maçında golle dönen Icardi, sosyal medyadan kız arkadaşı China Suarez'e özel teşekkür etti. Arjantinli yıldızifadesini kullandı.