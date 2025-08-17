17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Galatasaray'ın yeni simgesi Icardi!

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 88 maçta 62 gol atarak efsane Hagi'nin 72 gollük rekoruna hızla yaklaşıyor. Arjantinli yıldız, kulübün en golcü yabancıları arasında ikinci sırada.

calendar 17 Ağustos 2025 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 09:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın yeni simgesi Icardi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Sarı- Kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla taraftarların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

88 maçta tam 62 kez rakip ağları havalandıran Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancıları arasında önemli bir konuma yükseldi. Efsane oyuncu Gheorghe Hagi'nin 192 maçta attığı 72 gole en yakın isim şu an Icardi.

Ayrıca, yıldız forvet bu performansıyla Milan Baros (116 maçta 61 gol), Bafetimbi Gomis (86 maçta 51 gol) ve Wesley Sneijder'i (175 maçta 45 gol) geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Icardi, Sarı-Kırmızılı camianın yeni golcü simgesi konumunda bulunuyor.

"SEN BENİM SIĞINAĞIM OLDUN"


Yeşil sahalara Karagümrük maçında golle dönen Icardi, sosyal medyadan kız arkadaşı China Suarez'e özel teşekkür etti. Arjantinli yıldız "Sakatlık yaşadım ama yanımda benim sığınağım oldun." ifadesini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
