'Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk!'

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan teknik direktör konusunu çözüme kavuşturdu.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, son olarak Başakşehir'de görev alan Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığında yapılan son değerlendirmelerin ardından Okan Buruk isminde karar kılındı ve genç teknik adam Galatasaray'ın yeni hocası oldu.



Marco Rose, De Zerbi, Gallardo ve Fonseca gibi isimlerde de görüşen Galatasaray'da adı geçen isimlerin astronomik talepleri ve bazılarının Türkiye'de çalışmaya soğuk bakması Okan Buruk ismini ön plana çıkarmıştı.



Galatasaray'da ilk önce ülkesinde bulunan Domenec Torrent İstanbul'a çağırılacak. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılar Okan Buruk ismini pazartesi ya da salı resmen açıklayacak.







