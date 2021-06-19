Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas kimdir?

Galatasaray'ın başkanları

Dönem



Başkan



1905-18, 1925



Ali Sami Yen



1919-22, 1934



Refik Cevdet Kalpakçıoğlu



1922-24, 1950-52



Yusuf Ziya Öniş



1925



Ali Haydar Şekip



1926



Ahmet Robenson



1927



Adnan İbrahim Pirioğlu



1928-29



Necmettin Sadak



1929-30



Abidin Daver



1930-31, 1933



Ahmet Kara



1931-32



Tahir Kevkep



1932-33, 1933-34



Ali Haydar Barşal



1933



Fethi İsfendiyaroğlu



1934-36



Ethem Menemencioğlu



1936-37



Saim Gogen



1937-39, 1944



Sedat Ziya Kantoğlu



1939



Nizan Nuri



1939



Adnan Akıska



1940-42



Tevfik Ali Çınar



1942-43



Osman Dardağan



1944-46



Muslihittin Peykoğlu



1946-50, 1965-68



Suphi Batur



1953, 1962-64



Ulvi Yenal



1954-56, 1960-62



Refik Selimoğlu



1957-59



Sadık Giz



1969-73, 1975-79



Selahattin Beyazıt



1973-75



Prof. Dr. Mustafa Pekin



1979-84, 1984-86



Prof. Dr. Ali Uras



1986-88, 1988-90



Dr. Ali Tanrıyar



1990-92, 1992-96



Alp Yalman



1996-2001



Faruk Süren



2001-2002



Mehmet Cansun



2002-2008



Özhan Canaydın



2008-2011



Adnan Polat



2011-2014



Ünal Aysal



2014-2015



Prof. Dr. Duygun Yarsuvat



2015-2018



Dursun Özbek 2018-2021



Mustafa Cengiz 2021-...



Burak Elmas

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu.Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede rakipleri Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın üstünlük sağlayan Elmas, 38. başkan olarak tarihe geçti.Burak Elmas, kulüp tarihinin 37. başkanı unvanına sahip Mustafa Cengiz'den koltuğu devralacak.İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.Sarı-kırmızılı kulübün 116 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şöyle: