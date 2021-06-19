Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir?

Sarı-kırmızılı kulüpte 102. dönem yönetiminin belirlendiği olağan genel kurulda en yüksek oyu alan Burak Elmas başkan oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2021 23:39
Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran Burak Elmas kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede rakipleri Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın üstünlük sağlayan Elmas, 38. başkan olarak tarihe geçti.

Burak Elmas, kulüp tarihinin 37. başkanı unvanına sahip Mustafa Cengiz'den koltuğu devralacak.

Burak Elmas kimdir?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 116 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şöyle:

Dönem

 Başkan
1905-18, 1925

 Ali Sami Yen
1919-22, 1934

 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52

 Yusuf Ziya Öniş
1925

 Ali Haydar Şekip
1926

 Ahmet Robenson
1927

 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29

 Necmettin Sadak
1929-30

 Abidin Daver
1930-31, 1933

 Ahmet Kara
1931-32

 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34

 Ali Haydar Barşal
1933

 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36

 Ethem Menemencioğlu
1936-37

 Saim Gogen
1937-39, 1944

 Sedat Ziya Kantoğlu
1939

 Nizan Nuri
1939

 Adnan Akıska
1940-42

 Tevfik Ali Çınar
1942-43

 Osman Dardağan
1944-46

 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68

 Suphi Batur
1953, 1962-64

 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62

 Refik Selimoğlu
1957-59

 Sadık Giz
1969-73, 1975-79

 Selahattin Beyazıt
1973-75

 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86

 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90

 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96

 Alp Yalman
1996-2001

 Faruk Süren
2001-2002

 Mehmet Cansun
2002-2008

 Özhan Canaydın
2008-2011

 Adnan Polat
2011-2014

 Ünal Aysal
2014-2015

 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2015-2018

 Dursun Özbek
2018-2021

 Mustafa Cengiz
2021-...

 Burak Elmas

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.