Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
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28 Ağustos 2021 12:58

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