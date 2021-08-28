Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu.
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28 Ağustos 2021 12:58
Galatasaray
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