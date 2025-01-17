Galatasaray'ın serisi Hatay'da bitti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
HATAYSPOR'U YENEMİYOR
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.
DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ
Sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi.
Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.
Sarı-kırmızılı takım, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekledi.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arjantinli santrfor Mauro Icardi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile son haftalarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
MURAT ŞAHİN'LE İLK MAÇ
Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.
Hatayspor, Galatasaray karşısına Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı.
Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.
Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı.
Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.
İLK CİDDİ ATAK G.SARAY'DAN
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sarı kırmızılı takımda Yunus Akgün, sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve bekletmeden Berkan Kutlu'ya bıraktı. Sol ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Berkan, çerçeveyi bulamadı.
DİREK'TEN DÖNDÜ
Galatasaray, ilk dakikalarda baskısını arttırdı. Sarı kırmızılı takım, 15. dakikada Torreira ile direğe takıldı. Yunus'un sağdan ceza yayına bıraktığı topa Torreira gelişine sert vurdu ama yerden giden top direkten oyun alanına döndü.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray, Victor Osimhen ile 26. dakikada golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Nijeryalı oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ!
Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Görkem, sağ ayapıyla topu ortaladı. Rivas'ın ceza sahasına indirdiği top karambolde Cemali'nin önünde kaldı. Onun yerden vuruşu ağlarla buluştu.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılar penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı. Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan an Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.
İlk yarıda ciddi bir pozisyon olmadı ve Hatayspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.
HATAYSPOR ÇOK NET KAÇIRDI!
Hatayspor ikinci yarının başında çok net bir fırsattan yararlanamadı. Görkem'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Calvo, kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'nın üzerine gitti.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 54. dakikada penaltı kazandı. Mertens, rakip ceza sahası içinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg'in önerisi sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Sarı kırmızılı takımda topun başına geçen Victor Osimhen, penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.
OSIMHEN'DEN BİR KAFA!
Galatasaray, 65. dakikada yine gole çok yaklaştı. Soldan Dries Mertens'İn ceza shasına gönderdiği topa Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Bekaj topu son anda çıkardı.
OSIMHEN'İN GOLÜ YİNE OFSAYT
Victor Osimhen, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçirse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ceza sahası içinde Osimhen'in önünde kaldı. Onun kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
G.SARAY 3. KEZ OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'ın Barış Alper ile 78. dakikada bulduğu gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kerem'in soldan yaptığı ortayı Davinson kafayla indirdi. Arka direkte bulunan Barış Alper topu ağlara gönderdi ama bu golde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Son bölümde üst üste ataklar yakalasa da skor değişmedi ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.
Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 73 Massanga), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Boutobba), Görkem Sağlam (Dk. 87 Recep Burak Yılmaz), Fernandes, Rivas (Dk. 73 Kerim Alıcı), Aboubakar (Dk. 90+2 Strandberg)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 46 Kerem Demirbay), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Sallai), Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 82 Batshuayi), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 88 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Osimhen
Goller: Dk. 28 Cemali Sertel (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 45+2 Diack, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 73 Fernandes, Dk. 88 Bekaj (Atakaş Hatayspor)
Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
HATAYSPOR'U YENEMİYOR
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.
DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ
Sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi.
Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.
Sarı-kırmızılı takım, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekledi.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Arjantinli santrfor Mauro Icardi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile son haftalarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
MURAT ŞAHİN'LE İLK MAÇ
Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.
Hatayspor, Galatasaray karşısına Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı.
Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.
TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.
Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı.
Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.
İLK CİDDİ ATAK G.SARAY'DAN
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sarı kırmızılı takımda Yunus Akgün, sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve bekletmeden Berkan Kutlu'ya bıraktı. Sol ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Berkan, çerçeveyi bulamadı.
DİREK'TEN DÖNDÜ
Galatasaray, ilk dakikalarda baskısını arttırdı. Sarı kırmızılı takım, 15. dakikada Torreira ile direğe takıldı. Yunus'un sağdan ceza yayına bıraktığı topa Torreira gelişine sert vurdu ama yerden giden top direkten oyun alanına döndü.
OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT!
Galatasaray, Victor Osimhen ile 26. dakikada golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Nijeryalı oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ!
Hatayspor, 28. dakikada Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Görkem, sağ ayapıyla topu ortaladı. Rivas'ın ceza sahasına indirdiği top karambolde Cemali'nin önünde kaldı. Onun yerden vuruşu ağlarla buluştu.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılar penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı. Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan an Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.
İlk yarıda ciddi bir pozisyon olmadı ve Hatayspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.
HATAYSPOR ÇOK NET KAÇIRDI!
Hatayspor ikinci yarının başında çok net bir fırsattan yararlanamadı. Görkem'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Calvo, kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'nın üzerine gitti.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, 54. dakikada penaltı kazandı. Mertens, rakip ceza sahası içinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg'in önerisi sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Sarı kırmızılı takımda topun başına geçen Victor Osimhen, penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.
OSIMHEN'DEN BİR KAFA!
Galatasaray, 65. dakikada yine gole çok yaklaştı. Soldan Dries Mertens'İn ceza shasına gönderdiği topa Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Bekaj topu son anda çıkardı.
OSIMHEN'İN GOLÜ YİNE OFSAYT
Victor Osimhen, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçirse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ceza sahası içinde Osimhen'in önünde kaldı. Onun kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
G.SARAY 3. KEZ OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'ın Barış Alper ile 78. dakikada bulduğu gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kerem'in soldan yaptığı ortayı Davinson kafayla indirdi. Arka direkte bulunan Barış Alper topu ağlara gönderdi ama bu golde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Son bölümde üst üste ataklar yakalasa da skor değişmedi ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.
56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.
65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.
Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 73 Massanga), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 73 Boutobba), Görkem Sağlam (Dk. 87 Recep Burak Yılmaz), Fernandes, Rivas (Dk. 73 Kerim Alıcı), Aboubakar (Dk. 90+2 Strandberg)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 46 Kerem Demirbay), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Sallai), Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 82 Batshuayi), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 88 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+5 Jelert), Osimhen
Goller: Dk. 28 Cemali Sertel (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 45+2 Diack, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 73 Fernandes, Dk. 88 Bekaj (Atakaş Hatayspor)