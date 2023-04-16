Galatasaray'ın sarı duvarı; Victor Nelsson

Konya'da cezalı olan Nelsson, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir eşleşmesinde dinlendirilmişti.Galatasaray, Danimarkalı yıldızın oynamadığı iki maçı da kaybetmişti. Sarı kırmızılılar, Danimarkalı stoperin sahada olduğu son 17 resmi maçı ise kazandı.Nelsson ve Abdülkerim birlikte 21 maça çıkarken, rakiplere 13 gol izni verdi ve maç başına gol yeme oranı 0.61 oldu.Süper ikilinin bozulduğu 10 maçta Galatasaray 10 gol yerken oranı 1'e yükseldi.Ligde 13 hafta kalesini gole kapatan Aslan'da bu karşılaşmaların 11'inde tandemi Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı oluşturdu.