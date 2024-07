Galatasaray'ın şampiyonluk kupası taraftarlarla buluştu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray , kupasını Kuşadası'nda sergiledi.Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Çağlayan Erdem, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, dernek yöneticileri, üyeler ve kalabalık bir taraftar topluluğu katıldı. Gecenin sonunda Bora Bahçetepe ve sponsor firmalara, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından plaket takdim edildi. Gece boyunca, taraftarlar şampiyonluk kupası ile hatıra pozu çektirmeyi ihmal etmedi.Şampiyonluk gecesi çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren Bora Bahçetepe, "Galatasaray Spor Kulübü çok büyük bir camiadır. Ali Sami Yen, 1905 yılında bir kartopu atmış, bu kartopu büyüye büyüye çığ olmuş ve bütün dünyayı kaplamış. Biz artık Romanya'da, New York'ta, Brüksel'de, Londra'da, Paris'te, Siirt'te, Mersin'de yarın Antalya'da, Kuşadası'nda yani ülkenin her tarafında taraftarımızla bir araya geliyoruz ve şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Gerçekten müthiş bir emek var bu şampiyonluğun arkasında. Kayseri deplasmanı ile başlayan serüven Konya deplasmanı ile sona erdi. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Rakiplerimizin gücü sahadaki futbolcularından kaynaklanmıyor, dışarıdaki güçlerinden kaynaklanıyor. Galatasaray camiası tek yürek oldu ve bütün bu güçleri aşabildi" dedi."BEŞİNCİ YILDIZI ALACAĞIZ"Galatasaray camiası olarak tek yürek ve tek yumruk olduklarını ifade eden Bora Bahçetepe, "Çok zorlu bir serüven Ağustos'ta başlayacak. Galatasaray'a desteğinizi önceki senelerde olduğu gibi göstermenizi isteyeceğim. Siz bize destek verdiğiniz sürece biz, futbol takımımız, yönetimimiz, başkanımız sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Başkanımın dediği gibi 'iyiler sonunda her zaman kazanır.' Biz gerçekten çok iyi insanlardan oluşan bir takımız. Çok iyi insanlardan oluşan bir yönetimiz. Çok iyi insanlardan oluşan bir taraftarımız var. Biz şampiyon olacağız, beş yıldız alacağız ve buraya geleceğiz. Hep beraber kutlayacağız. İyi ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.