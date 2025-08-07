Galatasaray'ın karnesi ve Süper Lig rekorları!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla aldı.
- En farklı galibiyetleri
- En farklı skorlu yenilgileri
- En çok gol attığı maçlar
- En çok gol yediği maçlar
- En gollü maçları
- Galibiyet serisi
- Deplasman galibiyet serisi
- Yenilgi serisi
- Yenilmezlik serisi
- Kazanamama serisi
- Gol atma serisi
- Gol yememe serisi
- Gol yeme serisi
- Gol atamama serisi
Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.
Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.
En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.
- Bu sezonki rakipleriyle maçları
Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|136
|38
|45
|53
|133
|164
|Beşiktaş
|134
|51
|43
|40
|165
|143
|Trabzonspor
|104
|47
|25
|32
|142
|119
|Gençlerbirliği
|98
|54
|21
|23
|172
|101
|Samsunspor
|64
|43
|14
|7
|138
|48
|Göztepe
|62
|37
|13
|12
|99
|45
|Kayserispor
|58
|36
|17
|5
|130
|46
|Antalyaspor
|58
|37
|14
|7
|115
|49
|Konyaspor
|48
|35
|8
|5
|92
|32
|Çaykur Rizespor
|46
|32
|7
|7
|113
|47
|Kasımpaşa
|42
|26
|9
|7
|87
|48
|Kocaelispor
|40
|25
|9
|6
|76
|38
|RAMS Başakşehir
|34
|19
|8
|7
|60
|38
|Fatih Karagümrük
|20
|13
|5
|2
|39
|18
|Alanyaspor
|18
|12
|3
|3
|42
|18
|Gaziantep FK
|12
|10
|1
|1
|27
|11
|Eyüpspor
|2
|1
|1
|0
|7
|3
Geride kalan 67 sezonda Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.
Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Ayrıca "Cimbom", 68. sezonuna giren ligde üst üste en fazla 17 deplasman maçı kazandı.
Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.
- En farklı galibiyetleri
Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
|2022-2023
|12.11.2022
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|0-7
Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1959
|14.06.1959
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|1995-1996
|04.05.1996
|Galatasaray-Kocaelispor
|0-4
|1996-1997
|08.09.1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-4
|2005-2006
|22.04.2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|2013-2014
|19.04.2014
|Galatasaray-Kasımpaşa
|0-4
|2014-2015
|26.10.2014
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2016-2017
|10.04.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|2018-2019
|01.09.2018
|Trabzonspor-Galatasaray
|4-0
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1959-1960
|24.10.1959
|Galatasaray-Altınordu
|8-0
|1992-1993
|30.05.1993
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-8
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1970-1971
|09.01.1971
|Galatasaray-PTT
|7-1
|1970-1971
|06.06.1971
|PTT-Galatasaray
|1-7
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|2000-2001
|19.08.2000
|Galatasaray-Erzurumspor
|7-0
|2017-2018
|03.03.2018
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|0-7
|2022-2023
|12.11.2022
| İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|0-7
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|2017-2018
|18.11.2017
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|5-1
|1991-1992
|22.04.1992
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-2
|1998-1999
|15.11.1998
|Galatasaray-Trabzonspor
|3-5
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|2008-2009
|22.02.2009
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-5
Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 1983/1984 sezonunda 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler bu maçta toplam 11 gol izledi.
Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1983-1984
|11.12.1983
|Galatasaray-Adana Demirspor
|9-2
|1988-1989
|17.09.1988
|Galatasaray-Adanaspor
|7-3
|1991-1992
|17.05.1992
|Zeytinburnuspor-Galatasaray
|3-7
|1993-1994
|17.10.1993
|Galatasaray-Kocaelispor
|5-4
|1996-1997
|27.10.1996
|Altay-Galatasaray
|1-8
|1997-1998
|16.11.1997
|Altay-Galatasaray
|4-5
|2001-2002
|26.08.2001
|Çaykur Rizespor-Galatasaray
|3-6
|2007-2008
|09.02.2008
|Galatasaray-Manisaspor
| 6-3
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.
Galatasaray'ın 17 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2023-2024
|15.01.2024
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|21.01.2024
|Trabzonspor-Galatasaray
|1-5
|25.01.2024
|Galatasaray-İstanbulspor
|3-1
|29.01.2024
|Galatasaray-Gaziantep FK
|2-1
|02.02.2024
|Samsunspor-Galatasaray
|0-2
|10.02.2024
|Galatasaray-Başakşehir
|2-0
|18.02.2024
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-3
|26.02.2024
|Galatasaray-Antalyaspor
|2-1
|03.03.2024
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-1
|08.03.2024
|Galatasaray-Çaykur Rizespor
|6-2
|17.03.2024
|Kasımpaşa-Galatasaray
|3-4
|02.04.2024
|Galatasaray-Hatayspor
|1-0
|15.04.2024
|Alanyaspor-Galatasaray
|0-4
|21.04.2024
|Galatasaray-Pendikspor
|4-1
|26.04.2024
|Adana Demirspor-Galatasaray
|0-3
|05.05.2024
|Galatasaray-Sivasspor
|6-1
|12.05.2024
|Fatih Karagümrük-Galatasaray
|2-3
Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonun 21. haftasındaki Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyet serisi şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2023-2024
|21.01.2024
|Trabzonspor-Galatasaray
|1-5
|02.02.2024
|Samsunspor-Galatasaray
|0-2
|18.02.2024
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0-3
|03.03.2024
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-1
|17.03.2024
|Kasımpaşa-Galatasaray
|3-4
|15.04.2024
|Alanyaspor-Galatasaray
|0-4
|26.04.2024
|Adana Demirspor-Galatasaray
|0-3
|12.05.2024
|Fatih Karagümrük-Galatasaray
|2-3
|26.05.2024
|Konyaspor-Galatasaray
|1-3
|2024-2025
|16.08.2024
|Konyaspor-Galatasaray
|1-2
|31.08.2024
|Adana Demirspor-Galatasaray
|1-5
|21.09.2024
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-3
|19.10.2024
|Antalyaspor-Galatasaray
|0-3
|23.11.2024
|Bodrum FK-Galatasaray
|0-1
|08.12.2024
|Sivasspor-Galatasaray
|2-3
|22.12.2024
|Kayserispor-Galatasaray
|1-5
|12.01.2025
|İstanbul Başakşehir-Galatasaray
|1-2
Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.
Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|13.03.2004
|Akçaabat Sebatspor-Galatasaray
|2-1
|20.03.2004
|Galatasaray-Çaykur Rizespor
|1-2
|26.03.2004
|Samsunspor-Galatasaray
|1-0
|04.04.2004
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|10.04.2004
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-0
Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.
- Kazanamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.
- Gol atma serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
- Gol yememe serisi
Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|25.01.1970
|Samsunspor-Galatasaray
|0-0
|22.02.1970
|Altınordu-Galatasaray
|0-0
|01.03.1970
|Galatasaray-İstanbul
|0-0
|08.03.1970
|Galatasaray-Vefa
|2-0
|22.03.1970
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|2-0
|29.03.1970
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|05.04.1970
|Galatasaray-Samsunspor
|2-0
|12.04.1970
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|1-0
|19.04.1970
|Ankara Demirspor-Galatasaray
|0-1
Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.
- Gol atamama serisi
Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|1969-1970
|26.04.1970
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|03.05.1970
|Galatasaray-Bursaspor
|0-0
|10.05.1970
|Galatasaray-Göztepe
|0-0
|17.05.1970
|Altay-Galatasaray
|1-0
|24.05.1970
|PTT-Galatasaray
|1-0
|27.05.1970
|Mersin İdmanyurdu-Galatasaray
|1-0