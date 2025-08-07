07 Ağustos
Galatasaray'ın bu sezon Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı tüm takımlara karşı performanslarını ve kırdığı rekorları derledik.

Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın karnesi ve Süper Lig rekorları!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Gaziantep FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 67 sezonda Fenerbahçe ile 136 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 54 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 172 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.


En fazla golü (164) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

- Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 136 38 45 53 133 164
Beşiktaş 134 51 43 40 165 143
Trabzonspor 104 47 25 32 142 119
Gençlerbirliği 98 54 21 23 172 101
Samsunspor 64 43 14 7 138 48
Göztepe 62 37 13 12 99 45
Kayserispor 58 36 17 5 130 46
Antalyaspor 58 37 14 7 115 49
Konyaspor 48 35 8 5 92 32
Çaykur Rizespor 46 32 7 7 113 47
Kasımpaşa 42 26 9 7 87 48
Kocaelispor 40 25 9 6 76 38
RAMS Başakşehir 34 19 8 7 60 38
Fatih Karagümrük 20 13 5 2 39 18
Alanyaspor 18 12 3 3 42 18
Gaziantep FK 12 10 1 1 27 11
Eyüpspor 2 1 1 0 7 3
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Ayrıca "Cimbom", 68. sezonuna giren ligde üst üste en fazla 17 deplasman maçı kazandı.

Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

 - En farklı galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7
2022-2023 12.11.2022 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 0-7
 - En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0
1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0-4
1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0-4
2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0
2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa 0-4
2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0
2018-2019 01.09.2018 Trabzonspor-Galatasaray 4-0
 - En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0
1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT 7-1
1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray 1-7
1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0
2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7
2022-2023 12.11.2022 İstanbul Başakşehir-Galatasaray

 0-7
 - En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0
1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1
2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1
1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2
1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5
2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0
2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5
 - En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 1983/1984 sezonunda 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler bu maçta toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2
1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3
1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7
1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5-4
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8
1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4-5
2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6
2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor 6-3
 - Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 17 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
2023-2024 15.01.2024 Galatasaray-Kayserispor 2-1
  21.01.2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5
  25.01.2024 Galatasaray-İstanbulspor 3-1
  29.01.2024 Galatasaray-Gaziantep FK 2-1
  02.02.2024 Samsunspor-Galatasaray 0-2
  10.02.2024 Galatasaray-Başakşehir 2-0
  18.02.2024 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-3
  26.02.2024 Galatasaray-Antalyaspor 2-1
  03.03.2024 Beşiktaş-Galatasaray 0-1
  08.03.2024 Galatasaray-Çaykur Rizespor 6-2
  17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray 3-4
  02.04.2024 Galatasaray-Hatayspor 1-0
  15.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray 0-4
  21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor 4-1
  26.04.2024 Adana Demirspor-Galatasaray 0-3
  05.05.2024 Galatasaray-Sivasspor 6-1
  12.05.2024 Fatih Karagümrük-Galatasaray 2-3  
 - Deplasman galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonun 21. haftasındaki Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyet serisi şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
2023-2024 21.01.2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5
  02.02.2024 Samsunspor-Galatasaray 0-2
  18.02.2024 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-3
  03.03.2024 Beşiktaş-Galatasaray 0-1
  17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray 3-4
  15.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray 0-4
  26.04.2024 Adana Demirspor-Galatasaray 0-3
  12.05.2024 Fatih Karagümrük-Galatasaray 2-3
  26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray 1-3
2024-2025 16.08.2024 Konyaspor-Galatasaray 1-2
  31.08.2024 Adana Demirspor-Galatasaray 1-5
  21.09.2024 Fenerbahçe-Galatasaray 1-3
  19.10.2024 Antalyaspor-Galatasaray 0-3
  23.11.2024 Bodrum FK-Galatasaray 0-1
  08.12.2024 Sivasspor-Galatasaray 2-3
  22.12.2024 Kayserispor-Galatasaray 1-5
  12.01.2025 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 1-2
 - Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
2003-2004 13.03.2004 Akçaabat Sebatspor-Galatasaray 2-1
  20.03.2004 Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-2
  26.03.2004 Samsunspor-Galatasaray 1-0
  04.04.2004 Galatasaray-Beşiktaş 1-2
  10.04.2004 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-0
- Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

- Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

- Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

 - Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray 0-0
  22.02.1970 Altınordu-Galatasaray 0-0
  01.03.1970 Galatasaray-İstanbul 0-0
  08.03.1970 Galatasaray-Vefa 2-0
  22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0
  29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray 0-0
  05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor 2-0
  12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0
  19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1
 - Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

- Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç
1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
  03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor 0-0
  10.05.1970 Galatasaray-Göztepe 0-0
  17.05.1970 Altay-Galatasaray 1-0
  24.05.1970 PTT-Galatasaray 1-0
  27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0
