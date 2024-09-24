Galatasaray'ın gizli kahramanı Icardi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 3 puan alırken, Mauro Icardi'nin takıma saha dışındaki desteği büyük rol oynadı. Oynamasa bile, Icardi'nin enerjisi ve liderliği derbi zaferine katkı sağladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gizli kahramanı Icardi
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24 Eylül 2024 13:32
Son güncelleme 24 Eylül 2024 13:39
Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetinde gizli kahramanlardan biri de Mauro Icardi'ydi.

Saha içinde futbolcular, saha kenarında ise teknik heyet 3 puan için büyük mücadele verdi ancak Icardi'nin arka planda büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

Arjantinli, tam olarak iyileşmemesine rağmen İstanbul'a erken döndü. İdmanlarda takım arkadaşlarını derbi havasına soktu.

Oynayamayacağını bilmesine rağmen Kadıköy'e gitmek istedi. Ülker Stadı'nda hem maç öncesi konuşmalar yaptı hem de maç  sonrası sevinç gösterilerinin baş aktörüydü. Icardi'nin enerjisi takım arkadaşlarına sirayet etti.

Okan Buruk da maçın ardından tangocuyu özel olarak tebrik etti.

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