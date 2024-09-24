Galatasaray'ın gizli kahramanı Icardi

Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetinde gizli kahramanlardan biri de Mauro Icardi'ydi.
Saha içinde futbolcular, saha kenarında ise teknik heyet 3 puan için büyük mücadele verdi ancak Icardi'nin arka planda büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.
Arjantinli, tam olarak iyileşmemesine rağmen İstanbul'a erken döndü. İdmanlarda takım arkadaşlarını derbi havasına soktu.
Oynayamayacağını bilmesine rağmen Kadıköy'e gitmek istedi. Ülker Stadı'nda hem maç öncesi konuşmalar yaptı hem de maç sonrası sevinç gösterilerinin baş aktörüydü. Icardi'nin enerjisi takım arkadaşlarına sirayet etti.
Okan Buruk da maçın ardından tangocuyu özel olarak tebrik etti.
Saha içinde futbolcular, saha kenarında ise teknik heyet 3 puan için büyük mücadele verdi ancak Icardi'nin arka planda büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.
Arjantinli, tam olarak iyileşmemesine rağmen İstanbul'a erken döndü. İdmanlarda takım arkadaşlarını derbi havasına soktu.
Oynayamayacağını bilmesine rağmen Kadıköy'e gitmek istedi. Ülker Stadı'nda hem maç öncesi konuşmalar yaptı hem de maç sonrası sevinç gösterilerinin baş aktörüydü. Icardi'nin enerjisi takım arkadaşlarına sirayet etti.
Okan Buruk da maçın ardından tangocuyu özel olarak tebrik etti.