Galatasaray'ın gençleri nerede?

Domenec Torrent döneminde, Galatasaray'da yetenekli gençlerin hiç süre alamaması tepki çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gençleri nerede?
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10 Mayıs 2022 09:46
Altyapılarda 4 kategoride (U-19, U-17, U-16 ve U-15 Ligi) lider konumda olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in genç oyuncularına hiç süre vermemesi camianın tepkisini çekti.

Son Başakşehir maçında Emre Belözoğlu stoperde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu'yu 90 dakika oynattı.

Yine Beşiktaş'ta Emirhan, Serdar Saatçı, Fenerbahçe'de de Arda Güler gibi genç yetenekler forma giyerken ligde haftalardır iddiası kalmayan sarı-kırmızılı takımda ise altyapının yüzüne bakılmaması özellikle sosyal medyada taraftarların tepki dolu mesajlarına yol açtı. 

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