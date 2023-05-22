Galatasaray'ın başarısı: Abdülkerim ve Nelsson

Galatasaray'ın bu sezonki başarısının en büyük mimarlarından olan Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson gösterdikleri performansla göz dolduruyorlar.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın başarısı: Abdülkerim ve Nelsson
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22 Mayıs 2023 10:53
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 11:21
Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim ve Nelsson, sezonun anahtarlarından oldu. Defansif olarak da ligin zirvesine çıkan Aslan'ın iki yıldızı adeta geçit vermiyor.

Rakip hücumculara duvar ören ikili son üç maçın gol yemeden kazanılmasında önemli rol oynadı. Hava toplarında rakiplerin üzerine kabus gibi çöken muhteşem ikili, ikili mücadelelerde de asla pes etmiyor.

Sivasspor karşısında 6 hava topu kazanan Abdülkerim ve Nelsson ikilisi, savunmada rakiplere korkulu rüya oldu.

GALATASARAY 15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Lider Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 33 karşılaşmada kalesini 15 kez gole kapattı. Sarı-kırmızılılar ligde kalesini gole en çok kapatan takım konumunda bulunuyor.

SON 3 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDEN GALİP

Galatasaray, ligin son virajına girerken oynadığı son 3 karşılaşmada da gol yemeyerek galip geldi. Cimbom sırasıyla Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken savunmadaki etkili performansıyla taraftarına güven verdi.

3 GOL 3 ASİST

Takımın bel kemiği olan yıldızlar bu sezon hücumda ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. 

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