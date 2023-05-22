Galatasaray'ın başarısı: Abdülkerim ve Nelsson

Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim ve Nelsson, sezonun anahtarlarından oldu. Defansif olarak da ligin zirvesine çıkan Aslan'ın iki yıldızı adeta geçit vermiyor.
Rakip hücumculara duvar ören ikili son üç maçın gol yemeden kazanılmasında önemli rol oynadı. Hava toplarında rakiplerin üzerine kabus gibi çöken muhteşem ikili, ikili mücadelelerde de asla pes etmiyor.
Sivasspor karşısında 6 hava topu kazanan Abdülkerim ve Nelsson ikilisi, savunmada rakiplere korkulu rüya oldu.
GALATASARAY 15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Lider Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 33 karşılaşmada kalesini 15 kez gole kapattı. Sarı-kırmızılılar ligde kalesini gole en çok kapatan takım konumunda bulunuyor.
SON 3 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDEN GALİP
Galatasaray, ligin son virajına girerken oynadığı son 3 karşılaşmada da gol yemeyerek galip geldi. Cimbom sırasıyla Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken savunmadaki etkili performansıyla taraftarına güven verdi.
3 GOL 3 ASİST
Takımın bel kemiği olan yıldızlar bu sezon hücumda ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı.
Rakip hücumculara duvar ören ikili son üç maçın gol yemeden kazanılmasında önemli rol oynadı. Hava toplarında rakiplerin üzerine kabus gibi çöken muhteşem ikili, ikili mücadelelerde de asla pes etmiyor.
Sivasspor karşısında 6 hava topu kazanan Abdülkerim ve Nelsson ikilisi, savunmada rakiplere korkulu rüya oldu.
GALATASARAY 15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Lider Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 33 karşılaşmada kalesini 15 kez gole kapattı. Sarı-kırmızılılar ligde kalesini gole en çok kapatan takım konumunda bulunuyor.
SON 3 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDEN GALİP
Galatasaray, ligin son virajına girerken oynadığı son 3 karşılaşmada da gol yemeyerek galip geldi. Cimbom sırasıyla Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken savunmadaki etkili performansıyla taraftarına güven verdi.
3 GOL 3 ASİST
Takımın bel kemiği olan yıldızlar bu sezon hücumda ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı.