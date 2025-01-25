Galatasaray, iki maç sonra kazandı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, iki maç sonra kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2025 21:17

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Dinamo Kiev mücadelesinden de 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılar, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery