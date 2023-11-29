Galatasaray için yine Parken, yine final!

Galatasaray, son hafta maçında Kopenhag'ı Parken Stadı'nda mağlup ederse gruptan çıkacak.
Bayern Münih'in Kopenhag'ı yenmesi durumunda, beraberlik de Galatasaray'a yetecek.
Galatasaray, 2000'de Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maç da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.
PUAN DURUMU
12 - Bayern Münih
5 - Galatasaray
4 - Kopenhag
4 - Manchester United
Bayern Münih'in Kopenhag'ı yenmesi durumunda, beraberlik de Galatasaray'a yetecek.
Galatasaray, 2000'de Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maç da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.
PUAN DURUMU
12 - Bayern Münih
5 - Galatasaray
4 - Kopenhag
4 - Manchester United
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