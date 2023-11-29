Galatasaray için yine Parken, yine final!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son maçında gruptan çıkmak için Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, UEFA Kupası'nı kazandığı maçı da Parken Stadı'nda oynamıştı.

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Galatasaray için yine Parken, yine final!
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29 Kasım 2023 22:55
Galatasaray, son hafta maçında Kopenhag'ı Parken Stadı'nda mağlup ederse gruptan çıkacak.

Bayern Münih'in Kopenhag'ı yenmesi durumunda, beraberlik de Galatasaray'a yetecek.

Galatasaray, 2000'de Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maç da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.

PUAN DURUMU

12 - Bayern Münih
5 - Galatasaray
4 - Kopenhag
4 - Manchester United

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