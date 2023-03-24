Galatasaray için 'hesap kapatma' zamanı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında yenemediği üç takımla sırasıyla karşılaşacak.



Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kayseri'de 2-1 kaybetmiş ve Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de 2-2'ye razı olmuştu.



Galatasaray hem tekrar galibiyet serisi yakalamaya hem de rakiplerinden rövanşı almaya çalışacak.



Aslan ilk yarıda 7 puan bıraktığı bu 3 sınavdan bu kez 9 puan alarak yeniden seri yapmanın peşinde.



