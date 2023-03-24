Galatasaray için 'hesap kapatma' zamanı

Galatasaray, ligin ilk devresinde puan kaybettiği rakiplerine karşı üst üste 3 maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için 'hesap kapatma' zamanı
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24 Mart 2023 10:51
Galatasaray, sezonun ilk yarısında yenemediği üç takımla sırasıyla karşılaşacak.

Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kayseri'de 2-1 kaybetmiş ve Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de 2-2'ye razı olmuştu.

Galatasaray hem tekrar galibiyet serisi yakalamaya hem de rakiplerinden rövanşı almaya çalışacak.

Aslan ilk yarıda 7 puan bıraktığı bu 3 sınavdan bu kez 9 puan alarak yeniden seri yapmanın peşinde. 

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