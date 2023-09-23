Galatasaray'ı deviren Darüşşafaka şampiyon!

Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde Galatasaray Nef'i 78-71 mağlup eden Darüşşafaka Lassa, şampiyon oldu.



TOFAŞ Spor Salonu'ndaki turnuvanın son gününde Darüşşafaka Lassa ile Galatasaray Nef final maçına çıktı.



Takımların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Galatasaray Nef'in 26-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyoda hızlı başlayan Darrüşşafaka Lassa zaman zaman arayı kapatsa da Galatasaray Nef, devreyi 47-41 önde tamamladı.



Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyrekte farkı kapatmak için baskısını artırıp, rakibinden fazla sayı üretti ve final periyoduna 60-54 üstün girdi.



Karşılaşmanın son periyodunda üstün oynayan Darüşşafaka Lassa, maçı 78-71 kazanarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.



