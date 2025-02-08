Galatasaray'ı bıktıran adam: Ismail Jakobs

Sezon başında Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Ismail Jakobs, ağrıları ve sakatlıklarıyla Galatasaray'ı adeta pişman etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Henüz ligin yarısı yeni geçilmişken Ismail Jakobs, ligde ve Avrupa'da oynanan 10 maçta sakatlıkları nedeniyle 10 maçta forma giyemeyen Jakobs, geçmişinde sürekli sakatlıklar ve özel hayat problemi olmasına karşın transfer edilmişti.
"ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEN KAR"
Galatasaray'a umut verici bir başlangıç yapmasına ve sahadaki performansıyla göz doldurmasına rağmen Jakobs konusunda Galatasaray yönetimi hata yaptığını düşünmeye başladı ve daha fazla zarar etmeden oyuncunun kontratından çıkma planları yapmaya karar verdi.
OKAN BURUK'U DA BIKTIRDI
Teknik direktör Okan Buruk da as sol bek olarak düşündüğü ve ilk maçlarıyla sonunda sol bek problemini çözdüğü düşünülen Jakobs'un sürekli sakatlanması veya 'ağrılarım var' diyerek idmana çıkmaması, oynamaması nedeniyle bıktı.
Okan Buruk, Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle sol bek için sürekli olarak farklı formüller üretmek zorunda kaldı.
Henüz ligin yarısı yeni geçilmişken Ismail Jakobs, ligde ve Avrupa'da oynanan 10 maçta sakatlıkları nedeniyle 10 maçta forma giyemeyen Jakobs, geçmişinde sürekli sakatlıklar ve özel hayat problemi olmasına karşın transfer edilmişti.
"ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEN KAR"
Galatasaray'a umut verici bir başlangıç yapmasına ve sahadaki performansıyla göz doldurmasına rağmen Jakobs konusunda Galatasaray yönetimi hata yaptığını düşünmeye başladı ve daha fazla zarar etmeden oyuncunun kontratından çıkma planları yapmaya karar verdi.
OKAN BURUK'U DA BIKTIRDI
Teknik direktör Okan Buruk da as sol bek olarak düşündüğü ve ilk maçlarıyla sonunda sol bek problemini çözdüğü düşünülen Jakobs'un sürekli sakatlanması veya 'ağrılarım var' diyerek idmana çıkmaması, oynamaması nedeniyle bıktı.
Okan Buruk, Jakobs'un sakatlıkları nedeniyle sol bek için sürekli olarak farklı formüller üretmek zorunda kaldı.