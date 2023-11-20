Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!

Galatasaray, milli aradan sonra yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılılar, 38 günde 9 maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2023 09:19
Galatasaray, milli ara sonrası Alanyaspor'la başlayıp Fenerbahçe ile sona erecek zorlu bir periyoda girecek.

Sarı-kırmızılılar, devre arası tatili öncesinde 38 günde tam 9 karşılaşmaya çıkacak ve bu da ortalama 4 günde bir maç yapması anlamına geliyor. Bu maçların 5'ini dış sahada oynayacak. 9 karşılaşma sonunda ligdeki ve Avrupa'daki gidişatını belirleyecek.

Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilirse müzesine de bir Süper Kupa daha götürme şansı bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery