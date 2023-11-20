Galatasaray, milli ara sonrası Alanyaspor'la başlayıp Fenerbahçe ile sona erecek zorlu bir periyoda girecek.
Sarı-kırmızılılar, devre arası tatili öncesinde 38 günde tam 9 karşılaşmaya çıkacak ve bu da ortalama 4 günde bir maç yapması anlamına geliyor. Bu maçların 5'ini dış sahada oynayacak. 9 karşılaşma sonunda ligdeki ve Avrupa'daki gidişatını belirleyecek.
Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilirse müzesine de bir Süper Kupa daha götürme şansı bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arası tatili öncesinde 38 günde tam 9 karşılaşmaya çıkacak ve bu da ortalama 4 günde bir maç yapması anlamına geliyor. Bu maçların 5'ini dış sahada oynayacak. 9 karşılaşma sonunda ligdeki ve Avrupa'daki gidişatını belirleyecek.
Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilirse müzesine de bir Süper Kupa daha götürme şansı bulunuyor.