Galatasaray 'git' diyor, Tete 'gitmem' diyor!

Galatasaray'da Tete çıkmazı yaşanıyor.
Galatasaray'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ve yıllık toplam 3.575 milyon euro maaş ödediği Tete'ye ülkesinden birçok teklif yaptı.
Brezilya'dan son olarak Palmeiras'ın teklifini Galatasaray kabul etti ancak Brezilyalı oyuncu ülkesine geri dönmek istemedi. Galatasaray'dan aldığı maaşın bir benzerini Palmeiras'tan da alacak olan Tete, benzer mali şartlarda ülkesine dönmeyeceğini ve Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.
Galatasaraylı idareciler, Tete'yi ısrarla teklifleri kabul etmesi için ikna etmeye çalışsa da Brezilyalı oyuncu henüz ayrılığa yanaşmadı.
8 MİLYON EURO GELİR UÇTU
Tete'nin Palmeiras'ı reddetmesiyle birlikte Galatasaray, 8 milyon euro'luk bir gelirden oldu.
45 MAÇTA 9 GOLE KATKI
24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.
Galatasaray'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ve yıllık toplam 3.575 milyon euro maaş ödediği Tete'ye ülkesinden birçok teklif yaptı.
Brezilya'dan son olarak Palmeiras'ın teklifini Galatasaray kabul etti ancak Brezilyalı oyuncu ülkesine geri dönmek istemedi. Galatasaray'dan aldığı maaşın bir benzerini Palmeiras'tan da alacak olan Tete, benzer mali şartlarda ülkesine dönmeyeceğini ve Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.
Galatasaraylı idareciler, Tete'yi ısrarla teklifleri kabul etmesi için ikna etmeye çalışsa da Brezilyalı oyuncu henüz ayrılığa yanaşmadı.
8 MİLYON EURO GELİR UÇTU
Tete'nin Palmeiras'ı reddetmesiyle birlikte Galatasaray, 8 milyon euro'luk bir gelirden oldu.
45 MAÇTA 9 GOLE KATKI
24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.
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